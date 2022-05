Jana Vyhlídalová strávila téměř dvacet let na manažerských pozicích v marketingu velkých korporací, jako je O2 nebo Nikon. Na prahu čtyřicítky se pustila do podnikání, které nápadně kopíruje to, jak roste její syn. Založila obchod a e-shop s...

30. 5. 2022 ▪ 29:07 min