Dobrý den z Hospodářek, je středa 25. května. Dnes se mrkneme na to, co dělat s přijímačkami a maturitami, jejichž současná podoba je noční můrou nejen dětí a rodičů, ale i zdravého rozumu. Ministr školství Petr Gazdík (STAN) vyhodil šéfku zlopověstné organizace Cermat – a to je dobrá příležitost se posunout (pravda, trochu se zpožděním), do 21. století. Jak? To probereme s Ondřejem Štefflem, který platí za vizionáře vzdělávání nejen v Česku.

