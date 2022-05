Dnes zkusíme v ranním brífinku Hospodářek odhadnout, jaký úspěch může mít jízda expremiéra Andreje Babiše v obytňáku po Česku. Pomůže mu to při cestě na Hrad?

A také zanalyzujeme, co má znamenat varování guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka, že by inflace v Česku klidně mohla být 25procentní. Že by šlo o varování před tím, co nám může spískat jeho nástupce Aleš Michl? Poslechněte si! Zve vás Petr Honzejk se svými hosty!

