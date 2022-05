Modelka Kate Moss kdysi řekla: „Nic nechutná tak dobře jako cítit se hubeně.“ Dietní průmysl ale vznikl už v roce 1864. Tehdy pohřebák William Banting vydal knihu o tom, jak zhubl, protože přestal jíst chleba, brambory a cukr. ​​Od té doby se boj s vlastním tělem stal odvětvím s hodnotou více než 200 miliard dolarů – a neustále roste. Možná i proto, že 95 procent diet je nakonec neúspěšných.

To, co považujeme za „tloušťku“, je dnes normou. Průměrná Američanka má velikost 46. Polovina Evropanů má nadváhu, u Britů jsou to dokonce dvě třetiny. A každý z nás přibral během karantény v průměru sedm kilo. To je jedna celá konfekční velikost. I proto značky mění taktiky, i když někdy jen naoko.

Co je to sýrová dieta? Kdy vznikla dietní kola a kdy jsme začali počítat kalorie? Proč někdo pije rozmixované kravské rohy a kopyta? A jak změnil svět spandex neboli elastické vlákno?

