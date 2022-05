Oficiální jmenování Aleše Michla guvernérem České národní banky je pouze začátek změn, které čekají bankovní radu. Od 1. července, kdy se Michl ujme funkce, bude muset prezident Miloš Zeman namísto trojice končících členů rady dosadit alespoň dva, kteří budou s novým guvernérem názorově spříznění. Jinak by navzdory svému postavení zůstal v menšině a zbytek rady by ho přehlasoval. Tak jako doposud.

Kdo by mohl do rady zamířit? A jak moc se změní její rozhodování po velké obměně? Také na to odpovídá v Ranním brífinku komentátor Hospodářských novin Luděk Vainert.

