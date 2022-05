Navrhovaný konec povinné elektronické evidence tržeb pro podnikatele vyvolal ve sněmovně obstrukce opozice. Co nám vlastně EET dala a co naopak vzala? A proč si skupina PPF do svého čela nově volí podnikatele Jiřího Šmejce? Co říká firma Unipetrol...

5. 5. 2022 ▪ 20:22 min