Lékař a fotograf Petr Helbich prožil válku, totalitu, okupaci a demokracii ve městě i na vesnici. Jak se lišil jejich vývoj za posledních 90 let? Kolik hodin trvala za první republiky cesta autem z Prahy do Beskyd? Jak moc jsou vzpomínky na druhou světovou válku ovlivněné dětským věkem a tím, že vytěsnil ty nejvíc nepříjemné zážitky? A proč už po pádu komunismu, kdy se otevřely hranice, nevyužil renomovaný lékař a nadšený fotograf možnosti k cestování do světa? Nejen to uslyšíte v novém dílu podcastu HN Starosta, který moderuje starosta obce Trojanovic Jiří Novotný.