Desítky let trápily obyvatele Trojanovic plány na těžbu uhlí v Dole Frenštát. Teď už je definitivně jasné, že se rubat nebude. Co ale s rozsáhlým areálem dál? Jak využít potenciál místa a hlavně – kde na to vzít peníze? A jak tento projekt, jehož investiční náročnost o několik řádů přesahuje standardní rozpočet obce, skloubit s běžným fungováním? Nejen o tom mluví starosta obce Jiří Novotný v úvodním díle nového podcastu Starosta HN.

Už v dalším vydání se ale z hosta změní v moderátora, který si bude pravidelně zvát hosty do svého studia v beskydských Trojanovicích. Nabídneme tak jiný pohled na fungování obcí, jejich starosti i každodenní život, budeme se dívat starostovi doslova pod ruce – třeba na to, jak se mu daří rozjíždět projekt CÉRKA, jak může obcím pomoct cirkulární ekonomika nebo jestli může být komunitní energetika skutečně funkčním řešením současné energetické krize.