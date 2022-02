Američané neustále varují, že ruská agrese proti Ukrajině je na spadnutí a mnozí si už mysleli, že nepřijde. Na sociálních sítích už se někteří lidé Západu vysmívali, jiní ho obviňují, že je to on, kdo haraší zbraněmi. V Ranním brífinku vám řekneme, jak je to ve skutečnosti. A odborník na slovo vzatý taky přinese rady, jak oživit uvadající český hokej.

