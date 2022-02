Růst cen v Česku dál láme letité rekordy. Zřejmě už v únoru nebo březnu se dočkáme více než desetiprocentního meziročního růstu cen – to je něco, co nezažila celá generace, vždyť naposledy jsme takovou inflaci měli v létě 1998. Na co se v souvislosti s rychlým zdražováním připravit, o tom v Ranním brífinku mluví hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler.

V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.