V Ranním brífinku vám přinášíme rozhovor s Adamem Wałachem, jenž spolu se svými bratry Valdemarem a Mariuszem vložil rodinný majetek v hodnotě 1,8 miliardy korun do nové filantropické nadace. Jmenuje se 3WFoundation a měla by podporovat nejen křesťanské projekty a iniciativy. „Je to vyústění naší filantropie, kterou jsme poslední dobou začali profesionalizovat,“ říká mimo jiné Adam Wałach s tím, že vytyčeným cílem je, aby nadace přežila stovky dalších let.

