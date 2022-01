Jak se dohrává aférka zvaná „kapr gate“, kdy influencerka Lucie Zelinková s podporou Komerční banky spočítala uhlíkovou stopu kaprů a vyzvala Čechy, zda by to nešlo o Vánocích bez nich? Proč se celý bankovní byznys barví na zeleno? Do čeho investovat v letošním roce, kdy akcie nebudou už taková jízda jako loni? A proč se mít na pozoru před nabídkami hypoték v eurech? Nejen na to v podcastu Jany Klímové a Petra Honzejka odpovídá šéf Komerční banky Jan Juchelka.