V Kazachstánu armáda za podpory ruských výsadkářů střílí do demonstrantů, obětí jsou desítky, možná už stovky. Poptáme se, co se za krizí v největší středoasijské zemi skrývá a jak to dopadne. V Česku zase usiluje žena označující se za demokratickou komunistku o předsednický post v pirátské straně. Zjistíme, copak ten komunismus u Pirátů dělá a jaké jsou šance krajně levicového křídla uchopit v sobotu moc ve vládní partaji.

