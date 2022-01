Tempo, jakým v Česku rostou ceny bytů a domů, překonalo další metu. Podle nejnovějších dat Českého statistického úřadu se ve třetím čtvrtletí roku 2021 meziročně zvýšily ceny bytových nemovitostí o dosud nevídaných 22 procent. Završily tak jízdu, která začala v roce 2014 a jejímž výsledkem je nárůst průměrné ceny nemovitostí na dvojnásobek za pouhých sedm let.

Poptávku táhly během třetího čtvrtletí stále ještě levné hypotéky – nebyl problém domluvit si úrok okolo 2,5 procenta. Poté, co Česká národní banka během podzimu začala velmi rychle zvyšovat sazby, začaly citelně zdražovat i hypotéky, a úroky se pozvolna přibližují pětiprocentní hranici. To by mělo vést ke snížení zájmu o nové půjčky na bydlení. Bude to stačit k tomu, aby zbrzdily i ceny nemovitostí? V Ranním brífinku odpoví ekonom České spořitelny Michal Skořepa.

