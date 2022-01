Čeští politici přivítali návrh Evropské komise, aby se jádro a plyn zařadily dočasně mezi čisté zdroje energie. Český průmysl a energetici ale varují. Jaderné bloky by měly naposledy dostat stavební povolení v roce 2045, spolu s plynem by se mělo spalovat od roku 2036 i 30 procent vodíku či dalšího zeleného paliva. Daniel Beneš, generální ředitel ČEZ a viceprezident Svazu průmyslu a dopravy, na to reagoval: „Chceme od Bruselu vědět, proč má být jádro čistý zdroj jen do roku 2045 a co bude potom.“ Za ještě větší problém považuje návrh pro plynové zdroje. Právě na plyn jako palivo spoléhají v Česku teplárny, které nyní jedou na uhlí. Podle Beneše ale projekty na tak velké množství vodíku nejsou připraveny.

V brífinku také rozebíráme s naším analytikem Martinem Ehlem, co se děje mezi Finskem a Ruskem a proč je doposud Finsko vojensky neutrální zemí.

