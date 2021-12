Do světa kryptoměn vstoupil další známý český hráč. Svůj fond má teď i investiční skupina Miton. Ta je zatím známá hlavně díky investicím do technologických start-upů, kdy stála za vznikem služeb jako Rohlík, GoOut či Glami. Jednoho ze zakladatelů firmy Ondřeje Rašku už ale pár let nazpět uhranulo krypto. A nyní se do toho firma pouští naplno – hodnota aktiv nového fondu Miton C už atakuje hranici jedné miliardy korun.

Do dalšího dílu podcastu Hospodářských novin Krypto Insider přišli hned dva lidé, kteří směřování fondu zásadně určují: David Bala a Jiří Zlatohlávek. Fond přitom pouze nespekuluje vývoj cen, ale je zapojen do rozvoje celého ekosystému. I proto jeho hodnotu Bala denominuje ne v dolarech, ale v etheru.

