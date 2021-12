Ježíšek nám za deset dní nadělí hezké věci, Děda Mráz na Hradě se rozhodl být předskokanem. Miloš Zeman překvapivě ustoupil a souhlasil, že jmenuje celou vládu Petra Fialy včetně pirátského ministra zahraničí Jana Lipavského. Poptáme se, co ho k tomu mohlo přinutit či co za to mohl dostat. No a protože máme taky spoustu koronavirových novinek, pokusíme se udělat pořádek v tom, co platí a co ne.

