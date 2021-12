Jak se budoucí ministr cítí, když se musí zabořit do minikřesílka před teráriiem v Lánech? Předseda lidovců a budoucí ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka v novém dílu podcastu Byznys a politika vysvětluje, proč na "výslech" k Miloši Zemanovi šel, jak se to s prezidentem dá důstojně sehrát a jak si proti němu vláda nakonec prosadí svou.

Petr Honzejk se v rozhovoru s Jurečkou nevyhýbá ani tématům, proč osobně odmítá povinné očkování nebo jestli to, co navrhuje v rámci důchodové reformy, není ve skutečnosti daň z neplodnosti. A přijde i na otázku, jestli by měl v prezidentské volbě šanci Miroslav Kalousek. No, co myslíte?