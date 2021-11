Stali jsme se úspěšnou zemí, jsme premianty mezi zeměmi východního bloku, a dokonce jsme předehnali jižní křídlo Evropy. Za to se můžeme pochválit. Ale to nestačí. Ekonomická transformace z počátku 90. let se vyčerpala. Potřebujeme zásadní změnu, potřebujeme nové vize a cesty,“ říká Martin Wichterle, když představuje výzvu druhé transformace české ekonomiky. O co přesně jde a jaké jsou nejdůležitější pilíře, o tom je náš podcast Ranní brífink.

Držíme v něm krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.

Nejnovější díl Ranního brífinku a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.