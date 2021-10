Poslední dva roky byly dost na hlavu. A to doslova. Jedním z negativních důsledků pandemie totiž pochopitelně bylo zhoršení naší psychiky. Podle výzkumu Národního ústavu duševního zdraví stoupl oproti před-pandemickému období výskyt úzkostných poruch dvakrát a výskyt deprese a rizika sebevražednosti dokonce třikrát. Duševním onemocněním tak trpí 792 milionů lidí po celém světě a jen třetina z nich vyhledá odbornou pomoc.

Proto je dobře, že se díky vzniku mnoha nových projektů a iniciativ péče o duševní zdraví postupně destigmatizuje a stává se z ní nedílná součást wellbeingu. A jako u ostatních oborů, přišla i do psychoterapie, digitalizace – trendem se stala on-line terapie a jiné internetové nástroje a aplikace, díky kterým se k odborné pomoci dostali i ti, kteří by třeba jinak z různých důvodů terapeuta nevyhledali. O tom jsme si povídali mimo jiné se zakladatelem platformy Terap.io Chádím El-Moussawim.

Zjistíme také, co je to Hikikomori, kde na světě jsou lidé nejosamělejší, proč frčí mikrodávkování a co si na nás zase vymyslela Gwyneth Paltrow se svým lifestylovým impériem.

