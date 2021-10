Dnes se podíváme na to, na čem by se dalo rychle vydělat, když budete mít kliku. Bitcoin letí nahoru a náš kryptoměnový analytik Petr Lukáč prozradí, kam až by mohl vystoupat před dalším pádem, jenž nevyhnutelně přijde. A poptáme se také šéfa Asociace nestátních organizací Matěje Hollana, co ho vedlo k trestnímu oznámení na spolupracovníky Miloše Zemana, který se léčí v Ústřední vojenské nemocnici. Proč je podle něj Zeman zneužívaným pacientem?

Poslechněte si celý náš podcast Ranní brífink. Držíme v něm krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.

Nejnovější díl Ranního brífinku a také epizody dalšího podcastu Poprvé si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.