Na český trh přinesl jídlo, které pro někoho ještě stále může vypadat jako sci-fi. Jakub Krejčík před sedmi lety začal vyrábět jídlo v prášku pod značkou Mana, které má lidskému tělu poskytnout vše, co potřebuje. Od té doby svůj sortiment rozšířil a vznikly další produkty – nejdříve nápoj a naposledy rostlinný burger. Co všechno ho přivedlo k přípravě jídla budoucnosti, vyprávěl v podcastu Poprvé.

Krejčík v úvodu podcastu Poprvé přiznává, že dříve ve svém životě vůbec neřešil, jestli jí vyváženou stravu a co jídlo obsahuje. Až svatba a onemocnění prarodičů ho přinutily změnit přístup a začít uvažovat nad tím, co a jak konzumuje.

„Jídlo pro mě vždy bylo jen jídlem. Na začátku roku 2014 jsem se ale začal zajímat, co obsahuje. Souběžně v té době onkologicky onemocněli moji prarodiče a já přemýšlel jen nad tím, co budu jíst, až si tím také projdu,“ říká Jakub Krejčík.

Tehdy začal poznávat nutriční svět, zjišťoval, jak mít vyváženou stravu z pohledu bílkovin, sacharidů, tuků či vlákniny a minerálů. Manu nejdříve vyráběl u sebe doma a připravoval ji pro známé a kamarády. Počet zájemců rostl a ve chvíli, kdy takto pomáhal asi stovce lidí, už bylo nutné postavit výrobu.

S Markem Humplem a Grigorijem Vjatkinem založili firmu Heaven Labs a pustili se do výroby Many ve velkém. V současnosti na vývoji pracují desítky lidí. Mana navíc už není jen jídlo v prášku, ale pořídit si ji můžete ve formě nápoje ManaDrink a od loňska se Krejčíkova firma pustila i do výroby rostlinného burgeru.

Jak probíhal vývoj Many? Na jakých evropských trzích chce Krejčík uspět a kdy bude svůj produkt prodávat v Americe? A kde se vzal název Mana? Také o tom byla řeč v dalším díle podcastu Poprvé.

Nejnovější díl i předchozí epizody podcastu Poprvé si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty a také v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.