Umělá inteligence postupně přebírá administrativu obchodníků, vyhledává potenciální zákazníky a pomáhá s přípravou na schůzky. Podle Tomáše Wiesnera ze společnosti Dáváme tak mohou obchodní týmy výrazně zvýšit svůj výkon, aniž by firmy musely nabírat další zaměstnance. Jako příklad uvádí německou společnost z oblasti obnovitelných zdrojů, která po úpravě obchodních procesů a systému pro řízení vztahů se zákazníky Pipedrive zvládla se stejným týmem zvýšit kapacitu ze čtyř tisíc na čtyřicet tisíc poptávek měsíčně.
V podcastu Hospodářských novin Wiesner vysvětluje také to, proč podle něj obchodníci nezmizí, jak umělá inteligence mění chování zákazníků a zda vlastní aplikace vytvořené pomocí umělé inteligence ohrozí tradiční softwarové firmy.
Partnerem podcastu je společnost Dáváme
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