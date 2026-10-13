Dobré ráno z Hospodářských novin, je úterý 13. října, statistický úřad ukáže inflaci za září a Centrum veřejných financí zase novou studii sledující dlouhodobý vývoj příjmů a výdajů státu včetně výhledu na rozpočet roku 2027. Pochopitelně pokračují povolební vyjednávání a politice se tak dnes budeme věnovat i my, od mikrofonu zdraví Jaroslav Mašek.
Hostem Ranního brífinku je politická reportérka HN a také spoluautorka podcastu Podpásovka Martina Machová, která detailně sleduje volby a následná vyjednávání. Mimo jiné připravila také rozhovor s novým senátorem Janem Grolichem. Jaká bude jeho budoucnost na celostátní úrovni, co je pro lidovce teď nejdůležitější a jaké překvapení chystají na jaro příštího roku?
„Ty ty ty“ nám do dalších voleb nevystačí, říká lidovec Jan Grolich. Sází na důkladnou práci s daty a marketing
V Ranním brífinku držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit