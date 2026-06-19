Praha udělala zásadní krok pro svůj budoucí rozvoj. Na konci května zastupitelé schválili nový Metropolitní plán, který teoreticky umožňuje postavit domov pro stovky tisíc lidí. Teorie je jedna věc, důležitá ale bude hlavně praxe. Kvůli tomu jsme si do podcastu Ranní brífink tentokrát pozvali obchodního ředitele developerské společnosti Neocity Michala Šillera.
V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
Praha schválila Metropolitní plán, teď už „jen“, aby podle něj město umělo stavět
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