Už za pár dní se na americké burze začnou obchodovat akcie společnosti SpaceX a předpokládané ocenění firmy (1,77 bilionu dolarů) na první pohled vypadá jako z jiné planety. Přesto investoři podle agentury Reuters stojí v zástupech a o akcie je v rámci primárního úpisu (IPO) obrovský zájem. Je šéf firmy Elon Musk nejgeniálnější podnikatel století, nebo jen skvělý vypravěč příběhů, které se nemusí vyplnit? Téma jsme probrali s analytikem společnosti Purple Trading Petrem Lajskem.
Tato tři očekávaná IPO přilila na trh raketové palivo. Má boom OpenAI, Anthropicu a SpaceX nějaký strop?
V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
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