Andrej Babiš vypálil, že na klíčový summit NATO nepojede tradičně prezident, ale že českou delegaci povede sám. V podcastu Podpásovka vysvětlujeme, proč to prezidentovi neoznámil osobně, ale vzkázal mu to přes televizi. A hlavně objasňujeme, co je v pozadí eskalace sporu mezi Hradem a Strakovou akademií.
Věnujeme se i návratu bývalého předsedy ČSSD a ministra vnitra Jana Hamáčka do Poslanecké sněmovny, tentokrát v pozici lobbisty zbrojařského koncernu CSG. A odpovídáme na otázku, proč se letos rozjela kampaň před komunálními volbami tak brzo a čím bude specifická. Vyhlásíme samozřejmě i podpásovku týdne, kterýžto titul si odnese dnes už bývalá poslankyně SPD Markéta Šichtařová. Poslechněte si proč!
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
