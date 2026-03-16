V dnešní digitální éře čelí firmy stále sofistikovanějším kybernetickým útokům, které pohání rychlý rozvoj umělé inteligence. Jakub Ludvík a Zdeněk Grmela ze společnosti T-Mobile v podcastu upozorňují, že nejčastějšími hrozbami zůstávají DDoS útoky a ransomware, tedy vyděračské zašifrování dat. „Právě díky AI se kyberútoky neustále zdokonalují,“ vysvětluje Ludvík, jež je v T-Mobile ředitelem korporátní bezpečnosti. Podle něj jsou phishingové zprávy dnes díky bezchybné grafice a gramatice téměř nerozeznatelné od legitimní komunikace. Útočníci se čím dál častěji zaměřují na identitu zaměstnanců prostřednictvím sociálního inženýrství, a to i na platformách jako LinkedIn.

Klíčovou roli v obraně hraje „human firewall“, tedy vzdělaný a ostražitý zaměstnanec, který dokáže podezřelou aktivitu včas rozpoznat. Experti doporučují nepodceňovat prevenci, používat vícefaktorové ověřování a správce hesel. Významnou změnu v oblasti zabezpečení přináší nová evropská regulace NIS 2. Ačkoliv pro mnohé firmy znamená administrativní zátěž, nutí je k definování kritických aktiv a zavedení nezbytných standardů. „Bezpečnost není jednorázový projekt, ale kontinuální proces, který vyžaduje dlouhodobou změnu uvažování,“ upozorňuje Grmela, ředitel kybernetické bezpečnosti pro firemní zákazníky v T-Mobile.

Podcast vznikl ve spolupráci se společností T-Mobile

