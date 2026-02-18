Zájem o životní pojištění mezi Čechy roste. Ročně za něj zaplatí zhruba 60 miliard korun, zatímco ještě před deseti lety to bylo 45 miliard. „Mění se struktura životního pojištění. Dříve se lidé pojišťovali k vytváření rezerv, tedy se spořením. Rezervy tvořily tři čtvrtiny pojistného. Dnes se to přetočilo a více než polovina veškerého pojistného jde na rizika,“ říká Michal Korejs, ředitel produktu a úpisu rizika NN Životní pojišťovny. Lidé si uvědomili, že v případě smrti nebo invalidity se jen na státní příspěvky nemohou spoléhat.
Pojišťovny při sjednávání životního pojištění posuzují u klientů zdravotní stav na základě dotazníků. V některých případech jsou v kontaktu i s praktickými lékaři a nahlížejí do zdravotní dokumentace. Pokud člověk pravidelně sportuje, ideálně bezkontaktním sportem, jako je plavání, běh či posilovna, může mu to zlevnit zdravotní pojištění až o 15 procent. Pokud je svědomitý a poctivě chodí na preventivní prohlídky, zlevní mu to pojistné o pět procent. U kuřáků, lidí užívajících nadměrně alkohol nebo lidí s nadváhou, tedy s vysokým BMI, bude naopak pojištění dražší.
Chronické nemoci, například vysoký krevní tlak či diabetes, pro zřízení pojištění obvykle nejsou překážkou. „Vždy ale přihlížíme k tomu, jak daný klient k léčení přistupuje a v jakém stadiu závažnosti se onemocnění nachází, zda pravidelně navštěvuje specialistu, dodržuje léčbu a podobně,“ říká v podcastu Michal Korejs.
Součástí životního pojištění může být také pojištění dlouhodobé péče. Pokud se například senior dostane do situace, kde je odkázán na péči ošetřovatele či rodiny, pojišťovna mu vyplatí každý měsíc danou částku, a to až 50 tisíc korun měsíčně. Novinkou posledních let je, že si toto pojistné lze odečíst z daní.
