Dobrý den z Hospodářek, je úterý 20. ledna. Dnes se podíváme na dramatickou situaci kolem Grónska, které chce Donald Trump připojit k USA. A bude nás zajímat hlavně postoj Babišovy vlády, která odmítá podpořit Dánsko, k němuž Grónsko patří. Já jsem Petr Honzejk a s naším hlavním analytikem Martinem Ehlem si o tom popovídám hned po několika převážně byznysových zprávách.
V Ranním brífinku držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
Evropané jednají, Kreml jásá a Trump zvyšuje sázky. Co se bude dít dál kolem Grónska?
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist