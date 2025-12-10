Prvotní nadšení ze zavádění umělé inteligence do průmyslu podle Tomáše Froňka ze Siemensu, hosta podcastu HN, aktuálně střídá fáze střízlivění. Výsledky se často nedostavují tak rychle, jak si průmysl představoval, a firmy musí pochopit, že velké jazykové modely typu ChatGPT výrobu nespasí. Skutečný přínos AI leží v práci s daty, učení modelů na reálných výrobních linkách a integraci jejich výstupů zpět do procesů. Průmyslová AI musí být přesná, spolehlivá a škálovatelná a tam, kde se ji podaří správně zapojit, přináší konkrétní výsledky: rychlejší chod linek, méně zmetků i úsporu nákladů. Současně se však ukazuje, že Evropu v dalším rozvoji brzdí složité regulace i tradiční neochota riskovat.

