Šéf hnutí ANO Andrej Babiš si to naplánoval tak, že bude do konce příštího týdne premiérem. Personálně i programově to má ošéfované, ohledně hrozícího střetu zájmů se v tom sice plácá a dělá, že vlastně nerozumí, co po něm kdo chce – ale zároveň ujišťuje, ať jsme v klidu, protože jednou si to samozřejmě nějak ošéfuje taky.
Čím dál víc to ale začíná vypadat, že tentokrát před sebou nemá politika, kterého opije rohlíkem z libovolné své pekárny. Prezident Petr Pavel vůči němu vystupuje úplně jinak, než jak je na to Babiš zvyklý ze svého hnutí nebo Agrofertu. A šéf ANO má problém, který Petr Honzejk a Ondřej Leinert rozebírají v nejnovějším dílu politického podcastu HN Podpásovka.
Dojde ale i na Filipa Turka, který se ani ve 40 letech nedokáže aspoň chvíli chovat jako dospělý kandidát na ministra čehokoli. A představa, že Česko reprezentuje v zahraničí, zavání podobnými blamážemi, jaké v poslední době předvádějí naši fotbaloví reprezentanti.
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
