Kyberbezpečnost je otázkou základního fungování každé firmy, která nějakým způsobem působí online. Nejslabším článkem stále zůstává člověk, a proto roste nutnost průběžného vzdělávání zaměstnanců. Notabene v době, kdy vývoj v oblasti digitalizace pohání AI, ale do budoucna stále více i supervýkonné kvantové počítače. Podle expertů na kyberbezpečnost se ale těchto výzev není třeba bát – samotná technologie není zlo, je jen otázkou, k jakým účelům ji lidé využijí.
Hosty podcastu byli Dalibor Lukeš, šéf ICT oddělení ve Vodafone Business, a Miloslav Lujka, country manager pro Česko, Slovensko a Maďarsko společnosti Check Point Software Technologies.
Partnerem podcastu je společnost Vodafone.
