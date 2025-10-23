Hluchá místa elektromobility v Česku mizí, síť dobíjecích stanic se rychle rozvíjí. Česko ve vyspělosti dobíjení dotahuje západ Evropy, na téměř 50 tisíc osobních aut na elektřinu funguje v tuzemsku 3200 dobíjecích stanic a 5600 dobíjecích bodů. To znamená, že na jeden dobíjecí konektor vychází osm elektromobilů. Průměr EU je přitom zhruba 13 aut, tedy Česko figuruje v horní polovině. Je na tom srovnatelně jako třeba Rakousko, Finsko, Švédsko nebo Francie a lépe než Německo nebo Portugalsko. „Potřeba plánování a přemýšlení, kde dobíjet, je už na českých silnicích mnohem menší. Dostupnost stanic je velmi dobrá,“ říká Tomáš Chmelík, manažer útvaru realizace a správy dobíjecích stanic skupiny ČEZ.
ČEZ vlastní zhruba třetinu dobíjecí sítě, nyní ji chce ještě rozvíjet. „Zaměřujeme se teď na výstavbu hlavně výkonnějších stanic, právě ty si z celkového objemu dobíjení ukusují stále větší část. Češi mají o rychlejší dobíjení čím dál větší zájem,“ zmiňuje Chmelík v podcastu HN. Z aktuálních studií a testů starších elektromobilů vyplývá, že super rychlé nabíječky neničí baterie tak, jak se původně myslelo. „Před lety tady panovala obava ze snižování životnosti baterie. Ale jak se postupně ojetá auta dostávají na testy, ukazuje se, že vliv na kvalitu baterie je menší, než se čekalo. Ten pohled, že u vysoce výkonných stanic budu dobíjet jen svátečně, už dávno neplatí,“ konstatuje Chmelík. Nejpozději od dubna 2027 budou muset být na všech výkonnějších stanicích platební terminály pro platbu kartou.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist