Dobré ráno z Hospodářských novin, je středa 8. října, Česko žije politikou a dozvíme se nezaměstnanost za minulý měsíc a výsledky maloobchodu za srpen. Oboje ukáže kondici české ekonomiky. My dnes dáme přednost politice, od mikrofonu Ranního brífinku posledním vývojem provede Jaroslav Mašek.
V dnešním díle je hlavním hostem byznysový reportér Pavel P. Novotný, který v posledních dnech pátral na trhu po tom, jak Andrej Babiš vyřeší svůj střet zájmů ve vlastnictví Agrofertu před očekávaným vstupem do vlády. Jaké jsou varianty a která je nejpravděpodobnější?
V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist