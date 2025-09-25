Zemědělci budou muset do pěti let výrazně změnit způsob hospodaření na polích. Podle aktuálně platných požadavků Green Dealu mají snížit množství použitých pesticidů o polovinu a spotřebu hnojiv o 20 procent. „Do obdělávané půdy se však musí dostávat řada živin, především dusík a fosfor, které jsou pro zemědělskou půdu velmi důležité. Farmáři budou muset najít způsob, jak hnojiva aplikovat nikoli plošně, ale cíleně tam, kde jsou potřeba,“ říká Pavla Bryxová, produktová a marketingová ředitelka ze společnosti Timac Agro, výrobce produktů pro zemědělce. Díky technologiím spočívajícím ve vyšším využití živin, se živiny z polí nebudou odpařovat ani je nespláchne déšť, ale dostanou se skutečně až k plodinám. Díky tomu bude možné spotřebu hnojiv snížit.

 

Zemědělské firmy nyní vyvíjejí chytrá hnojiva, tedy taková, která se v půdě uvolňují postupně a zůstanou v ní dlouhodobě. Příkladem je využití takzvaného chráněného dusíku. Dusík je uzavřený v malých, biologicky rozložitelných granulích, které se na pole rozhodí, postupně se rozkládají a dusík pomalu uvolňují. „Dalším aktuálním trendem ve výživě rostlin je křemík. Křemík se v půdě nachází ve velkém množství, ale není přístupný pro rostliny. Na trhu je aktuálně dostupná technologie, která podporuje činnost půdních organismů k jeho rozkladu. Díky tomu je v půdě vytvořený gel, který obalí kořeny rostlin, a ty pak dokážou lépe přežít období sucha,“ říká Bryxová v podcastu HN.

