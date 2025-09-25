Zemědělci budou muset do pěti let výrazně změnit způsob hospodaření na polích. Podle aktuálně platných požadavků Green Dealu mají snížit množství použitých pesticidů o polovinu a spotřebu hnojiv o 20 procent. „Do obdělávané půdy se však musí dostávat řada živin, především dusík a fosfor, které jsou pro zemědělskou půdu velmi důležité. Farmáři budou muset najít způsob, jak hnojiva aplikovat nikoli plošně, ale cíleně tam, kde jsou potřeba,“ říká Pavla Bryxová, produktová a marketingová ředitelka ze společnosti Timac Agro, výrobce produktů pro zemědělce. Díky technologiím spočívajícím ve vyšším využití živin, se živiny z polí nebudou odpařovat ani je nespláchne déšť, ale dostanou se skutečně až k plodinám. Díky tomu bude možné spotřebu hnojiv snížit.
