Evropská unie v rámci navrhované reformy Společné zemědělské politiky chce zjednodušit administrativu a cílit na podporu malých a středních farem. „Malé farmy mají méně síly vykonávat administrativní úkony oproti velkým podnikům, které pro tyto účely mají své zaměstnance. I proto je důležité podporovat malé a střední podniky. Otázkou je, jak vše nastavit tak, aby se nevytvářely nepříjemné důsledky,“ říká Alžběta Procházková ze Světového fondu na ochranu přírody WWF Česko.
„Věřím, že se i v rámci Společné zemědělské politiky spousta kroků dělá v dobré víře. Nikdy ale není možné nastavit podmínky tak, aby byly spravedlivé napříč celým sektorem. Musí se to ale vymýšlet tak, aby to bylo únosné, aby v zemědělském systému mohly existovat všechny různé podniky zároveň,“ vysvětluje Alžběta Procházková.
Podle jejích slov mají tyto menší, rodinné farmy význam také v tom, že pečují o krajinu v širším kontextu. Farmáři si dnes ale stěžují na složitost podpory a souvisejících opatření. Podle Alžběty Procházkové si zemědělci kvůli komplikacím se systémem raději vše vyřeší sami, než aby žádali o pomoc. „Dalším velmi důležitým problémem je, že vydávání dotací v Česku kontroluje Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který také dohlíží na to, zda byly podmínky dodrženy. Velice často se stává, že jsou podmínky tak přísně nastavené, že navzdory tomu, že zemědělec nebyl schopen okolnosti ovlivnit, mu SZIF dotaci rozporuje,“ popisuje Alžběta Procházková.
