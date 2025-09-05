Ministerstvo financí představilo návrh rozpočtu na příští rok se schodkem 286 miliard korun. Stačilo pár dní a jednotlivé resorty už požadují desítky miliard navíc. Ukazuje se, že v rozpočtu chybí prostředky na řadu věcí, počínaje výstavbou infrastruktury až po navýšení platů ve veřejné správě.
O tom, nakolik je rozpočet udržitelný a kde jsou jeho největší slabiny, jsme se v Ranním brífinku bavili s hlavním ekonomem UniCredit Bank a místopředsedou výboru Národní rozpočtové rady Pavlem Sobíškem.
V Ranním brífinku držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist