V poslední době nejen mezi českými investory rezonuje kniha Die with Zero, v níž autor Bill Perkins nabízí trochu odlišný pohled na finanční svobodu. Podle něj je důležité využívat peníze naplno tak, aby se proměnily v zážitky. Perkins je tak často dáván do protikladu s Robertem Kiyosakim a jeho knihou Bohatý táta, chudý táta. David a Martin se proto na oba pohledy podívali a zjistili, jak se mohou vzájemně doplnit a především, jak jejich myšlenky převést do praxe, a to v našem českém prostředí.
