Volební kampaň nabírá na síle a je těžké se jí vyhnout. Dnes začíná ostrá fáze kampaně hnutí Starostové a nezávislí. Na konkrétní program hnutí ANO si ještě pár dní počkáme, jasněji má být v září. Spolu představilo minulý týden program, který je plný vágních slibů a těžko se tam hledá něco speciálního. V zásadě se můžeme spolehnout na jediné: politici všech stran a uskupení nám slibují, že s nimi bude líp.
Jaká je letošní kampaň a co se dá brát vážně a co ne? O politice a politicích s Petrem Honzejkem, hlavním politickým analytikem HN.
Bojíte se vlády ANO, SPD a Stačilo!? Buďte v klidu, i kdyby ji Babiš s Okamurou složili, do půl roku se rozpadne
V Ranním brífinku držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
