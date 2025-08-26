Podle vládních stran teď jde o všechno a volby rozhodnou o tom, jestli se Česko neobrátí na Východ. Jedním z hlavních témat jejich kampaně pak je údajná česká pomoc Ukrajině. Jenže čísla ukazují něco úplně jiného: v pomoci se krčíme na chvostu, za státy, u kterých byste to fakt nečekali. A jak by se český přístup k Ukrajině změnil, pokud by volby vyhrála současná opozice?
Díky podcastu Bruselský diktát pochopíte, že pro nás Čechy má mnohem větší význam dění v Evropě než v Praze a v Česku vůbec. A že to rozhodně není nuda. Poslouchejte Ondřeje Housku a Michala Půra, skutečné insidery, kteří znají bruselské i české zákulisí.
Celý díl najdete na HeroHero, Opinio a Forendors:
https://herohero.co/bruselskydiktat
https://bruselskydiktat.opinio.cz/
https://www.forendors.cz/bruselsky_diktat
Link na předprodej naší knihy: https://shelfie.cz/knihy-/678-bruselsky-diktat-aneb-co-o-eu-skoly-neuci-9788087331071.html
