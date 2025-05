Ceny zemědělských výrobců vzrostly v dubnu meziročně o 15,7 procenta, ve srovnání s předchozím měsícem se zvýšily o 3,2 procenta. Takto výrazný růst hlásil Český statistický úřad naposled na jaře 2023, v době, kdy dozníval cenový šok způsobený energetickou krizí a ruskou invazí na Ukrajinu. Do spotřebitelských cen – alespoň podle dostupných statistik – se tento výrazný nárůst zatím nepropsal, ale obvykle to bývá jen otázkou času. Co se na trhu se zemědělskými komoditami a potravinami nyní děje, nejen na to v Ranním brífinku odpovídá Tomáš Maier, ekonom z Provozně-ekonomické fakulty České zemědělské univerzity.

