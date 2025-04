Každý finanční plán bohatých lidí má jednu speciální kategorii, které se říká „escape plan“. Jde o plán pro případ, že budou muset narychlo opustit svou zemi, a to například v důsledku konfliktu. A vzhledem k tomu, že riziko takového scénáře narůstá, bylo by pro bohaté lidi iracionální žádný plán nemít. David a Martin se proto podívali, jak se připravit na nejhorší, co takový plán zahrnuje a jak se jím případně inspirovat. Některá opatření si může dovolit jistě úplně každý. Investice jsou primárně o myšlení na budoucnost a ta může být někdy divoká.

