Donald Trump naivně vydal Ukrajinu i naši bezpečnost Putinovi a ještě v Evropě podporuje ten nejhorší politický odpad – anebo je to vše přece jen jinak? Vysvětlujeme i to, co v dnešní dramatické době musíme udělat my v Evropské unii. A až uslyšíte tahle tři čísla o Německu, nebudete věřit vlastním uším.

Díky podcastu Bruselský diktát pochopíte, že pro nás Čechy má mnohem větší význam dění v Evropě než v Praze a v Česku vůbec. A že to rozhodně není nuda. Poslouchejte Ondřeje Housku a Michala Půra, skutečné insidery, kteří znají bruselské i české zákulisí.

Celý díl najdete na HeroHero, Gazetisto a Forendors:

https://herohero.co/bruselskydiktat

https://bruselskydiktat.gazetis.to/

https://www.forendors.cz/bruselsky_diktat