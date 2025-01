Káva by měla v letošním roce v obchodech i kavárnách opět podražit. Její cena na burze za poslední rok vzrostla o desítky procent a tento týden pokořila nová historická maxima. Stalo se to poté, co Donald Trump v neděli pohrozil cly Kolumbii, která je třetím největším producentem kávy na světě. Novému americkému prezidentovi se totiž nelíbilo, že kolumbijská vláda odmítla povolit přistání dvou amerických letadel s migranty. Trump od svého záměru později ustoupil, i tak ale cena kávy na burze tento týden výrazně poskočila.

