Dovedete si představit, že předáte miliardovou stavební firmu vlastním dětem a ony ji, tedy její část, obratem prodají? A že nakonec zůstane v rodině všechno v nejlepším pořádku? Do podcastu Generační konflikt přišli otevřeně vyprávět svůj fascinující byznysově-generační příběh Jiří Kaláb starší a jeho synové Martin a Jiří. Nechybí samozřejmě ani oblíbený rozstřel generačních slovníčků. Otázka pro mladší ročníky: Víte třeba, co to byl „šumperák“?

Nechybí ani zajímavosti a nové informace z pole generačních konfliktů. Celá verze podcastu je k dispozici na platformách Herohero nebo Gazetisto.