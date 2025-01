Firmu Emco zná v Česku každý. Její zakladatel Zdeněk Jahoda upekl ve vlastní kuchyňské troubě první müsli v Česku a následně vydělal na byznysu se zdravou snídaňovou stravou miliardy.

Méně se ale už ví, že jako jeden z prvních devadesátkových selfmademanů dokázal úspěšně předat rozsáhlý byznys svému synu Martinovi. Oba teď přišli do našeho podcastu vysvětlit, jak se tak citlivá záležitost dá provést, aniž by utrpěla mužská ega, rodinné vztahy a samozřejmě samotný byznys. Jejich recept je právě tak překvapivý, jako prostý. Nebo že by bylo překvapivé, jak je prostý? Prostě poslechněte si! Dozvíte se ale třeba i to, co králové českých snídaní sami snídají, jak se dostali se svým výrobkem do amerického Walmartu a spoustu dalšího!

Nechybí ani zajímavosti a nové informace z pole generačních konfliktů. Celá verze podcastu je k dispozici na platformách Herohero nebo Gazetisto.