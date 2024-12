Proč mohou Poláci vydělat na českých turistech dvakrát, co Čechy v Polsku překvapuje, co je polský orient a co mají Poláci rádi na českých turistech si vysvětlujeme s Pavlem Trojanem, ředitelem pražské kanceláře Polské turistické organizace. Češi totiž zjišťují, že Polsko je neznámý soused, který si zaslouží být objeven.

