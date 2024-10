Zelená transformace je nutná, ale v Evropě ji děláme špatně. Jsme na cestě k tomu, abychom zchudli, a emise přesto nesnížili tak, jak je potřeba. Nápady na to, co dělat jinak, tu jsou, teď jde o to, aby je politici podpořili. Vysvětlujeme, co by se mělo v Evropě změnit a jak pro to získat občany, kteří Green Deal podle průzkumů stále víc nesnášejí. Záznam z vystoupení Bruselského diktátu na konferenci Green Deal Summit HN.

Díky podcastu Bruselský diktát pochopíte, že pro nás Čechy má mnohem větší význam dění v Evropě než v Praze a v Česku vůbec. A že to rozhodně není nuda. Poslouchejte Ondřeje Housku a Michala Půra, skutečné insidery, kteří znají bruselské i české zákulisí.

Celý díl najdete na HeroHero, Gazetisto a Forendors:

https://herohero.co/bruselskydiktat

https://bruselskydiktat.gazetis.to/

https://www.forendors.cz/bruselsky_diktat