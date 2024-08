Dvě stě třicet pět miliard je výše schodku, se kterým ve státním rozpočtu pro příští rok počítá ministr financí Zbyněk Stanjura. Pro některé je to stále nepřijatelně vysoký deficit, pro jiné jde ale šetření až za hranu únosnosti. Vyjednávání přídělů pro jednotlivé resorty se letos děje skrytě v zákulisí, nicméně dnešní Hospodářky přinášejí z klíčového koaličního souboje citlivé detaily. A podle nich se cítí ukřivdění hlavně ministři za hnutí STAN. Co přesně je při složitých jednáních na stole, kdo a jak argumentuje, nebo možná spíše vyhrožuje, a jak zatím celá situace vypadá, to v Ranním brífinku vysvětluje šéfka domácího oddělení HN Michaela Ryšavá.

